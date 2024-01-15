Первый матч на турнире Grand Slam после родов. Осака проиграла в 1-м раунде Australian Open 2024

Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и 4-кратная победительница турниров серии Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 831) завершила выступления на Открытом чемпионате Автсралии 2024.

В 1/64 финала австралийского мейджора японка в двух сетах уступила Каролин Гарсии (Франция, WTA 19) за 1 час и 30 минут.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Каролин Гарсия (Франция) [16] - Наоми Осака (Япония) - 6:4, 7:6 (7:2)

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году Осака обыграла француженку в 1/32 финала Australian Open. Тогда Наоми завоевала трофей на австралийском мейджоре, во второй раз став чемпионкой на кортах Мельбурна.

Для Осаки этот матч стал третьим после рождения дочки и первым на турнирах серии Grand Slam.

В 1/32 финала Гарсия сыграет против Магдаленны Фреш.

Ранее во 2-й раунд Australian Open пробилась шестая ракетка мира Онс Жабер.