Без шансов для дебютантки. Жабер легко прошла во второй круг Australian Open

Шестая ракетка мира Онс Жабер без проблем переиграла украинку Юлию Стародубцеву в матче первого круга Australian Open.

Дла оформления выхода в следующий раунд спортсменке из Туниса понадобился 1 час и 8 минут. В первом сете Жабер отдала Стародубцевой 3 гейма, а во втором сете – 1.

Длс 23-летней украинки это был первый матч в карьере на турнирах Большого шлема. Она занимает 150-е место в рейтинге WTA, а в основную сетку Australian Open пробилась через квалификацию.

В следующем раунде Жабер сыграет против победительницы матча между 16-летней россиянкой Миррой Андреевой и американкой Бернардой Перра.

В прошлом году Жабер покинула Australian Opeen во втором круге, уступив чемпионке Уимблдона Маркете Вондроушовой, которая в этом году сенсационно вылетела на самом старте от 93-й ракетки мира Даяны Ястремской.