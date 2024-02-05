Первая жертва ухода Хави. Барселона летом попрощается со своим защитником

Летом главный тренер Барселоны Хави покинет команду и уже известно, кто оставит стан «блаугранас» вместе с ним.

По сообщению Relevo, каталонский клуб не продлит контракт со своим защитником и капитаном Серхи Роберто, который истекает летом 2024 года. Сообщается, что на это в большей степени повлиял уход Хави, который был ключевой фигурой продления контракта с защитником в марте минувшего года.

О решении не продлевать контракт спортивный директор Барселоны Деку сообщит своему окружению в ближайшие дни.

С уходом Хави Серхи Роберто завершит 14 сезонов в первой команде после своего дебюта в сезоне 2010/2011. Всего за основу защитник провел 363 матча, в которых забил 19 голов и отдал 41 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает Серхи, которому 7 февраля исполнится 32 года, в три миллиона евро.