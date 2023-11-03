Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира 2023

3 ноября завершился последний матч 3-го тура группы Бакалар на Итоговом турнире WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4).

Игра завершилась победой Соболенко в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 3-й тур

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:3

Поединок начался еще в ночь на 3 ноября, однако был прерван за гейм до конца 2-го сета из-за дождя.

Это была 7-я встреча теннисисток. Рыбакина выиграла только 2 поединка.

Соболенко стала второй полуфиналисткой из группы «Бакалар», заняв второе место в квартете с двумя победами. Ранее с первой позиции в плей-офф пробилась Джессика Пегула с результатом 3:0.