Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира 2023
Новости тенниса Сегодня, 17:35
3 ноября завершился последний матч 3-го тура группы Бакалар на Итоговом турнире WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4).
3 ноября завершился последний матч 3-го тура группы Бакалар на Итоговом турнире WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4).
Игра завершилась победой Соболенко в трех сетах за 2 часа и 30 минут.
WTA Finals 2023. Хард
Группа Бакалар. 3-й тур
Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:3
Поединок начался еще в ночь на 3 ноября, однако был прерван за гейм до конца 2-го сета из-за дождя.
Это была 7-я встреча теннисисток. Рыбакина выиграла только 2 поединка.
Соболенко стала второй полуфиналисткой из группы «Бакалар», заняв второе место в квартете с двумя победами. Ранее с первой позиции в плей-офф пробилась Джессика Пегула с результатом 3:0.
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