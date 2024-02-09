Основной голкипер Реала может восстановиться уже в марте

Восстановление основного голкипера Реала Тибо Куртуа от разрыва крестообразных связок колена проходит с опережением графика, сообщает Marca.

Колено Куртуа позитивно реагирует на нагрузки, и в клубе уже допускают, что бельгиец вернется к игре уже конце марта или начале апреля. Изначально ожидалось, что голкипер пропустит весь текущий сезон.

Ранее сам Куртуа заявлял, что из-за травмы пропустит чемпионат Европы-2024.

В отсутствие Куртуа на воротах Реала играют Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага, которого арендовали у Челси. Однако в последнее время украинский голкипер выигрывает конкуренцию.

Куртуа играет за Реал с лета 2018 года. Мадридцы купили его у Челси за 35 миллионов евро.