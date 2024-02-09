Основной голкипер Реала может восстановиться уже в марте
Новости футбола Сегодня, 04:28
Основной голкипер Реала может восстановиться уже в марте
Восстановление основного голкипера Реала Тибо Куртуа от разрыва крестообразных связок колена проходит с опережением графика, сообщает Marca.
Колено Куртуа позитивно реагирует на нагрузки, и в клубе уже допускают, что бельгиец вернется к игре уже конце марта или начале апреля. Изначально ожидалось, что голкипер пропустит весь текущий сезон.
Ранее сам Куртуа заявлял, что из-за травмы пропустит чемпионат Европы-2024.
В отсутствие Куртуа на воротах Реала играют Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага, которого арендовали у Челси. Однако в последнее время украинский голкипер выигрывает конкуренцию.
Куртуа играет за Реал с лета 2018 года. Мадридцы купили его у Челси за 35 миллионов евро.
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