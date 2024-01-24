Определилась вторая пара полуфиналисток Australian Open 2024

Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, стала последней полуфиналисткой Australian Open 2024. В четвертьфинале она в трех сетах обыграла Анну Калинскую, которая не представляет на турнире никакую страну.

В первом сете теннисистки взяли по два гейма на приеме, а на тай-брейке сильнее оказалась Калинская – 7:4. Однако во втором сете Чжэн доминировала и выиграла 6:3.

Решающая партия и вовсе закончилась победой китаянки 6:1, а Калинская после пятого гейма брала медицинский тайм-аут.

Для 21-летней Чжэн это будет первый полуфинал на турнирах Большого шлема в карьере. За выход в финал она сыграет против украинки Даяны Ястремской, которая сегодня переиграла 19-летнюю чешку Линду Носкову.

Напомним, в первом полуфинале Арина Соболенко сыграет против Коко Гофф.. Оба полуфинала состоятся завтра.