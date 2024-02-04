«Он просто чудовищный талант». Хави высказался о Ламине Ямале

После вчерашнего матча Барселоны и Алавеса, в котором каталонцы одержали уверенную победу 3:1, главный тренер «блауграны» Хави Эрнандес высоко оценил игру и талант молодого нападающего Ламина Ямала. Хави говорит, что игрок сборной Испании очень зрелый и обладает навыками и качествами, которыми обладают немногие.

Во время общения с журналистами он сказал:

"Он просто чудовищный талант. И это в 16 лет. Очень немногие начинают сиять в таком возрасте. Как он работает, как он сражается, как он помогает команде. У него нет предела. Я составил с ним конкретный план, и он имеет значение. Нам предстоит нечто особенное. Я подчеркну то, как он соревнуется. Он не устает. Он бегает много километров с высокой интенсивностью. Он уходит от соперника. Ине очень нравится видеть его игру».

Пока еще рано предполагать, но Ямал может стать следующей звездой мирового футбола. Родившись в 2007 году, он провел уже 32 матча за Барселону, при этом забив три гола и отдав пять результативных передач, и похоже, что у него впереди еще много всего.