EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Официально. Ювентус огласил о подписании защитника

Официально. Ювентус огласил о подписании защитника

Новости футбола Сегодня, 14:31
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Официально. Ювентус огласил о подписании защитника Фото: Ювентус

Центральный защитник Лилля Тьягу Джало стал игроком туринского Ювентуса. Португалец подписал контракт до 30 июня 2026 года

Пресс-служба «зебр» так же раскрыла финансовую составляющую данного перехода. Трансфер обошёлся в 3,6 миллиона евро, которые будут выплачены тремя частями плюс дополнительные расходы, которые составляют полтора миллиона евро.

Так же предусмотрены бонусы за достижение определенных целей или условий в размере 2,5 миллиона евро. За что именно Лилль получит надбавку за переход, пресс-служба Ювентуса не сообщила.

Ныне неизвестно, когда 23-летний центрбек сможет дебютировать за новую команду, ведь он не выступает почти год из-за разрыва крестообразной связки в марте 2023 года.

Ранее спортивный директор туринского клуба Кристано Джунтоли сообщил, что подписание Джало станет единственным трансфером Ювентуса в зимнее трансферное окно.

Популярные новости
Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН Новости футбола Сегодня, 17:04 Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН
Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде Новости футбола Сегодня, 16:55 Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде
Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:39 Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ
Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет Новости футбола Сегодня, 14:51 Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет
Винисиус Жуниор после инцидента с Меньяном заявил, что пора сажать расистов в тюрьму Новости футбола Сегодня, 14:02 Винисиус Жуниор после инцидента с Меньяном заявил, что пора сажать расистов в тюрьму
Экваториальная Гвинея и Нигерия гарантировали себе место в плей-офф КАН Новости футбола Сегодня, 13:58 Экваториальная Гвинея и Нигерия гарантировали себе место в плей-офф КАН
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:09 Все участники раунда плей-офф Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 17:05 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:04 Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН Новости футбола Сегодня, 16:59 Ювентус подписал Джало, Манчестер Юнайтед затеял чистку состава. Трансферные новости за 22 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде Новости футбола Сегодня, 16:39 Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:58 Интер одержал минимальную победу над Наполи и выиграл Суперкубок Новости биатлона Сегодня, 15:38 Календарь Чемпионата Европы-2024 по биатлону в сезоне 2023-24 Новости баскетбола Сегодня, 15:06 ЛеБрон установил уникальное достижение в НБА Новости футбола Сегодня, 14:51 Лучший бомбардир в истории сборной Италии умер в возрасте 79 лет
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Бокс 23 янв 2024 Артем Далакян — Сеиго Акуи прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Хатайспор – Аланияспор прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Иран – ОАЭ прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Гонконг – Палестина прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года