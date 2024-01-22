Официально. Ювентус огласил о подписании защитника

Центральный защитник Лилля Тьягу Джало стал игроком туринского Ювентуса. Португалец подписал контракт до 30 июня 2026 года

Пресс-служба «зебр» так же раскрыла финансовую составляющую данного перехода. Трансфер обошёлся в 3,6 миллиона евро, которые будут выплачены тремя частями плюс дополнительные расходы, которые составляют полтора миллиона евро.

Так же предусмотрены бонусы за достижение определенных целей или условий в размере 2,5 миллиона евро. За что именно Лилль получит надбавку за переход, пресс-служба Ювентуса не сообщила.

Ныне неизвестно, когда 23-летний центрбек сможет дебютировать за новую команду, ведь он не выступает почти год из-за разрыва крестообразной связки в марте 2023 года.

Ранее спортивный директор туринского клуба Кристано Джунтоли сообщил, что подписание Джало станет единственным трансфером Ювентуса в зимнее трансферное окно.