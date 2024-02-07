Очередной лидер Жироны может покинуть команду

На фоне выдающихся результатов Жироны не мудрено, что топовые клубы как в Испании, так и за её рубежом интересуются футболистами каталонского клуба. Заявлен уход Савио, не ушел в АПЛ Мигель Гутьеррес, а ещё одним игроком команды интересуется коллектив неподалёку.

По сообщению Mundo Deportivo, центральным полузащитником Жирони Алеишем Гарсией интересуется Барселона и «блаугранас» решительно настроены подписать игрока. В сделку по 26-летнему опорнику каталонцы готовы включить аж трёх своих игроков: Ориоля Ромеу, Пабло Торре и Эрика Гарсию.

Алеиш Гарсия в нынешнем сезоне провел 25 матчей за Жирону, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.