Жирона не отпустила своего защитника в клуб АПЛ

Несмотря на заявленный переход в Манчестер Сити арендованного у Труа вингера Жироны Савио, в АПЛ мог оказаться ещё один игрок нынешнего вице-лидера чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, неназваный английский клуб делал предложение левому защитнику Жироны Мигелю Гутьерресу, за которое каталонцы получили бы 25 миллионов евро, но сам 22-летний игрок от него отказался.

Интерес к Гутьерресу проявляет мадридский Реал, воспитанником которого он есть и из которого он, собственно, и перешел летом 2022 года в Жирону за четыре миллиона евро.

В контракте игрока прописана клаусула в 35 миллионов евро, но Реал минувшим летом мог бы заполучить его намного дешевле – за восемь миллионов. Теперь же мадридцы могут только сравняться с предложением конкурентов.

Не исключено, что в случае провала трансфера Альфонсо Дэвиса именно на Гуьерреса переключатся боссы Реала.