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Обладатель Золотого мяча может вернуться в свой первый большой клуб

Новости футбола Сегодня, 08:43
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Обладатель Золотого мяча может вернуться в свой первый большой клуб Обладатель Золотого мяча может вернуться в свой первый большой клуб

Впервые за 14 лет Карим Бензема может сыграть во французском чемпионате.

По сообщению RMC Sport, за далеко не простой ситуацией вокруг форварда в Аль-Иттихаде следит лионский Олимпик, который прилагает все усилия, чтобы вернуть Бензему в свой клуб. Но, это в Лионе кажется сложным делом, особенно в финансовом плане. Тем не менее, несмотря на малые шансы, «олимпийцы» считают, что у них есть все основания претендовать на услуги своего воспитанника.

Обладатель Золотого мяча 2022 года воспитывался в Лионе в 1997-2005 годах и именно в этом клубе в сезоне 2005/2006 начал делать первые шаги в футболе. За «олимпийцев» он сыграл в 148 матчах, забил 66 голов и отдал 27 ассистов.

Летом 2009 года он за 35 миллионов евро перешел в мадридский Реал. Его он покинул только 14 лет спустя, перейдя в саудовский Аль-Иттихад. Ныне его ситуация в клубе сложная.

Ранее Бензема досрочно покинул клуб, не дожидаясь начала зимнего перерыва, а также не прибыл вовремя на старт сборов в ОАЭ. 10 дней он совсем не выходил на связь с Аль-Иттихадом.

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