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Новые правила в футболе, Мбаппе все ближе к Реалу. Daily Digest за 8 февраля

Новости футбола Вчера, 16:45
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Новые правила в футболе, Мбаппе все ближе к Реалу. Daily Digest за 8 февраля Новые правила в футболе, Мбаппе все ближе к Реалу. Daily Digest за 8 февраля

Dailyspots подготовил для вас дайджест из главных спортивных новостей и слухов, фигурировавших в СМИ в четверг, 8 февраля.

В Милане хотят пригласить Лопетеги

Милан продолжает поиски потенциальной замены главному тренеру Стефано Пиоли.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, боссы итальянского клуба серьезно присматриваются к известному испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Отмечается, что руководство россонери очень высоко оценивает методы работы специалиста.

ПСЖ покинет Парк де Пренс

Пари Сен-Жермен покинет домашний стадион Парк де Пренс в ближайшие месяцы.

Президент парижского клуба Насер аль-Халаифи подтвердил, что клуб покинет арену после того, как городской совет Парижа проголосовал за запрет продажи стадиона. Qatar Sports Investments, катарская инвестиционная компания, владеющая ПСЖ, уже давно стремилась купить стадион, чтобы расширить его вместимость, с целью увеличить доходы от проведения матчей. Это привело к конфронтации с городским советом, которому принадлежит стадион.

В футболе введут карточку синего цвета

В футболе введут карточку нового цвета для отдельных видов наказаний, сообщает издание The Telegraph.

Как стало известно, Международный совет футбола решил ввести карточку синего цвета. Ее будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром. Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю - его удалят красной карточкой.

Чеферин не будет переизбираться в 2027 году

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах УЕФА в 2027 году. Это произошло на фоне того, что УЕФА изменил свой устав и разрешил Чеферину подавать кандидатуру на третий срок, что ранее было запрещено.

Мбаппе договорился о контракте с Реалом

Киллиан Мбаппе максимально близок к переходу в мадридский Реал.

По сообщению CaughtOffside, 25-летний вингер достиг договоренности со «сливочными» как и об имиджевых правах, так и о зарплате, на понижение которой пошёл француз.

Челси готов провести большой обмен

Челси намерен заполучить полузащитника Барселоны Фрэнки де Йонга в летнее трансферное окно и в обмен на нидерландца «аристократы» готовы отдать своего вингера.

Как сообщает Todo Fichajes, трансферное предложение по де Йонгу будет состоять с 40 миллионов евро и 23-летнего вингера Михаила Мудрика, чтобы сделка состоялась.

Состоялась жеребьевка Лиги наций 2024/2025

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка нового сезона престижного футбольного турнира среди национальных сборных - Лиги наций УЕФА. С результатами можно ознакомиться здесь.

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