Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/2025: все результаты

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка нового сезона престижного футбольного турнира среди национальных сборных - Лиги наций УЕФА.

Напомним, что в турнире участвуют все 54 европейских сборных, которые разбиты на четыре дивизиона по результатам предыдущего сезона Лиги наций. В Лигах А, В и С сформированы четыре группы по четыре команды. А в Лиге D - две группы по три команды. Участники проведут с каждым соперником по группе по одному матчу дома и на выезде.

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Действующий победитель Лиги наций УЕФА - Испания. Летом 2023 года “Фурия Роха” в финале победила Хорватию в серии пенальти 5:4.

Результаты жеребьевки

Лига А

Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия. Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Италия, Бельгия, Франция, Израиль. Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина. Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Чехия, Украина, Албания, Грузия. Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Англия, Финляндия, Ирландия, Греция. Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан. Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония. Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар*.

Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар*. Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь. Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа D1: Литва/Гибралтар*, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

*Определится после стыковых матчей в марте 2024 года