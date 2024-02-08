Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/2025: все результаты
Новости футбола Сегодня, 12:49
Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/2025: все результаты
Сегодня в Париже состоялась жеребьевка нового сезона престижного футбольного турнира среди национальных сборных - Лиги наций УЕФА.
Напомним, что в турнире участвуют все 54 европейских сборных, которые разбиты на четыре дивизиона по результатам предыдущего сезона Лиги наций. В Лигах А, В и С сформированы четыре группы по четыре команды. А в Лиге D - две группы по три команды. Участники проведут с каждым соперником по группе по одному матчу дома и на выезде.
Действующий победитель Лиги наций УЕФА - Испания. Летом 2023 года “Фурия Роха” в финале победила Хорватию в серии пенальти 5:4.
Результаты жеребьевки
Лига А
- Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
- Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
- Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
- Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
- Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
- Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
- Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
- Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
- Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
- Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар*.
- Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
- Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
- Группа D1: Литва/Гибралтар*, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.
*Определится после стыковых матчей в марте 2024 года
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