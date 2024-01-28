Нельзя отказываться от такой возможности. Рафа Маркес о возможном назначении главным тренером Барсы

После вчерашнего матча против Вильяреала (3:5) наставник каталонской Барселоны Хави объявил, что по окончанию сезона покинет свой пост. Свой комментарий по этому поводу дал тренер Барселоны Б Рафаэль Маркес, а также ответил на слухи о своем возможном назначении на пост наставника первой команды.

«Досадно, что первая команда потерпела такое поражение. У совета клуба будет время все обдумать. С этого момента и до окончания сезона выбором тренера они будут заниматься сами. Это в их руках.

Буду продолжать подготовку команды. Доволен работой, которую провожу с детьми, это часть процесса. Если это произойдет со мной, то в свое время. Самое главное – сосредоточиться и продолжать подготовку, потому что это мой второй сезон в качестве тренера.

Постараюсь продолжать готовиться, чтобы, когда придет время, быть готовым как можно лучше. Нельзя отказать в такой возможности. Если она появится – постараюсь быть доступным и приложу все усилия», – сказал Маркес.