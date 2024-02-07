Надаль вслед за Джоковичем заявился на Мастерс в Индиан-Уэллс

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль сможет сыграть на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Испанец попал в список участников соревнований по защищенному рейтингу.

Напомним, Надаль пропустил почти год из-за травмы, полученной на Australian Open 2023 в январе. Летом прошлого года он перенес операцию на бедре. Рафаэль вернулся на корт на парном турнире в Брисбене, где 31 декабря уступил на старте соревнований.

Затем в одиночном разряде этого же турнира он дошел до четвертьфинала, где проиграл Джордану Томпсону. Во время этого матча он получил повреждение мышцы и пропустил Australian Open 2024.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 17 марта.

Ранее стало известно о том, что на Мастерсе в Индиан-Уэллсе примет участие и Новак Джокович.