Джокович впервые с 2019 года сыграет в Индиан-Уэлсе

Появился список участников Мастерса в американском Индиан-Уэлсе.

Впервые с 2019 года на турнире сыграет первая ракетка мира Новак Джокович. Он пропустил два последних Мастерса в Индиан-Уэлсе из-за того, что не был привит от коронавируса.

Также в список участников по защищеному рейтингу попал Рафаэль Надаль. Легендарный испанец из-за проблем со здоровьем пропустил недавний Australian Open.

В списке участников находятся все теннисисты, которые входять в топ-10 мирового рейтинга.

Мастерс в Индиан-Уэлсе пройдет с 6 по 17 марта.