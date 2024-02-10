«Можно увидеть некоторые симптомы..." Мюллер прокомментировал провал в матче с Байером

Нападающий Баварии Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение мюнхенской команды в матче с Байером (0:3) в 21-м туре Бундеслиги.

«На поле можно увидеть некоторые симптомы... Я разочарован.

На тренировках мы гораздо смелее. Нам не хватает смелости. Я должен процитировать здесь Оливера Кана. “Мы слишком заняты своими головами”. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия. Мы играем от А до Б и С. У нас нет свободы. В нашей игре этого не хватает.

Иногда приходится говорить об игроках. Дело не только в тренере. У нас на поле много игроков международного уровня. Речь также идет об определенном уровне игрового интеллекта. Нам нужно быть активнее и включиться», - сказал Мюллер.