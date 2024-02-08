Милан намерен провести перестойку состава летом. Известно, кому укажут на дверь

Летом Милан намерен провести перестройку состава, но для этого «россонери» нужно попрощаться с рядом своих игроков.

Согласно информации Calciomercato, на «Сан-Сиро» склоняются к варианту продать тех игроков, которые ныне находятся в аренде. Шарль Де Кетеляр, Дивок Ориги, Алексис Салемакерс и Жуниор Мессиас могут принести Милану около 40 миллионов евро.

Именно первого «россонери» могут продать подороже. Ранее мы сообщали, что Аталанта воспользуется опцией выкупа за 22 миллиона евро, которая прописана в арендном соглашении бельгийца.

11 миллионов клубу может принести Саелемаекерс, который ныне выступает в Болонье. Ориги, который ныне выступает за Ноттингем Форрест, вряд-ли останется в АПЛ, но его аренду могут прервать, чтобы облегчить трансфер в MLS за 4,5 миллиона евро.

Наконец, Жуниор Мессиас, который сейчас находится в аренде в Дженоа, может принести Милану 2,5 млн евро, если будет окончательно продан.