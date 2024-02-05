Аталанта выкупит у Милана бельгийского полузащитника

Бельгийский полузащитник Милана Шарль де Кетеляр, который ныне выступает на правах аренды в Аталанте, останется в бергамасском клубе.

По сообщениюLaGazettadelloSport, в арендном соглашении прописана возможность выкупа бельгийца за 22 миллиона евро, а четыре миллиона указаны как дополнительные бонусы и этой возможностью в Аталанте воспользуются.

После провального периода в стане «россонери», где де Кетеляр отметился лишь одной результативной передачей в 40 матчах полузащитник, похоже, переродился. В Бергамо 21-летний бельгиец отметился девятью голами и семи ассистами в 26 матчах за Аталанту.

Де Кетеляр перешел в Милан летом 2022 года из Брюгге за 36 с половиной миллионов евро, а его аренда на сезон 2023/2024 у «россонери» обошлась Аталанте в три миллиона евро.Transfermarktоценивает игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником Аталанты Джорджо Скальвини интересовался Манчестер Юнайтед.