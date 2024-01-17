Мбаппе пойдет по стопам Месси? Француз удивил вариантом продолжения карьеры

Лидер ПСЖ Киллан Мбаппе поделился своими мыслями по поводу дальнейшего продолжения карьеры.

Как сказал француз в интервью GQ Spain, тот рано или поздно пойдет по стопам своих бывших одноклубников по парижскому коллективу Лионеля Месси и Неймара, которые покинули Европу и перебрались в MLS и Саудовскую Аравию соответственно.

«Многие великие игроки, оставившие свой след в истории футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру футбола. Это нормальный цикл этого вида спорта, и в какой-то момент наступит моя очередь уходить. Эти изменения меня не касаются, и я просто думаю о продолжении карьеры, следуя своим собственным путем».

Ныне главным претендентом на подписание Мбаппе, который пока не хочет продлевать контракт с ПСЖ, является мадридский Реал.

Парижане ж готовы пойти на все, чтобы удержать своего лидера и даже предлагают ему годовой оклад в 100 миллионов евро.