Манчестер Юнайтед подготовил новый контракт для молодого вундеркинда

Манчестер Юнайтед подготовил новый контракт с повышенной зарплатой для талантливого полузащитника Кобби Майну. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Первоначальные обсуждения с представителями игрока уже состоялись. В клубе рассчитывают, что молодой хавбек станет важной частью нового проекта.

18-летний Майну является воспитанником Юнайтед. Майну выходил в стартовом составе в последних девяти матчах Манчестер Юнайтед во всех соревнованиях, кульминацией которых стал его гол в ворота Вулверхэмптона.

Всего в текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за первую команду Красных Дьяволов, в которых также отдал один голевой пас.

Команда Эрика тен Хага занимает шестое место в таблице АПЛ. Ранее СМИ называли две первые трансферные цели клуба на лето.