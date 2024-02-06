Стали известны главные трансферные цели Манчестер Юнайтед на лето

Манчестер Юнайтед не отступает от идеи пригласить в свои ряды вингера Кристал Пэлас Майкла Олиса и защитника Джаррада Брэнтвейта из Эвертона. Новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф четко намерен провернуть трансферы этих футболистов летом.

По информации DailyMail, Рэтклифф стремится произвести революцию в трансферной политике клуба и сократить влияние главного тренера Эрика тен Хага на приглашение футболистов. Согласно новому подходу, тен Хаг будет иметь ограниченное право голоса при трансферах.

22-летний Олисе выступает за Кристал Пэлас с 2021 года. В текущем сезоне на счету форварда 6 голов и три ассиста в 11 мачтах АПЛ.

Брэнтвейт, которому 22 исполнится в июне, в Эвертоне с 2020 года. В нынешней кампании Премьер-лиги защитник принял участие в 20 матчах Ирисок и забил один гол. Контракт англичанина с ливерпульским клубом рассчитан до 2027 года.