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Манчестер Юнайтед хочет заполучить форварда Болоньи

Новости футбола Сегодня, 09:15
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Манчестер Юнайтед хочет заполучить форварда Болоньи Фото: twitter.com/Plettigoal / автор неизвестен

Эрик тен Хаг продолжает размышлять над усилением линии атаки, и он нашел его в итальянской Болонье.

По сообщению Флориана Плеттенберга, Манчестер Юнайтед выбрал серьезной трансферной целью на лето нападающего Джошуа Зиркзе.

Ныне переговорный процесс перебывает на ранних стадиях, но «красные дьяволы» уже провели первые разговоры с клубом Серии А.

За прогрессом 22-летнего нидерландца следят так же в Баварии, откуда он, собственно, попал в Болонью, но возвращение Зиркзе в Мюнхен маловероятно.

В клуб Серии А нидерландец переехал летом 2022 года за 8,5 миллиона евро. В нынешней кампании форвард забил 8 голов и отдал четыре ассиста в 22 матчах за Болонью.

Transfermarktоценивает игрока молодежной сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривал кандидатуру Карима Бензема для усиления атаки, но вскоре от этой идеи в клубе отказались.

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