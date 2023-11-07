Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уже активно ищет себе новое место работы.

Как пишет Digi Sport, в ближайшее время опытный румынский тренер может получить должность в турецком “Бешикташе”.

Источник отмечает, что специалист уже провел переговоры с турецким грандом. Однако на данном этапе информации о том, о чем договорились стороны, пока нет.

Как известно, Луческу объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 3 ноября. Также тренер заявил о приостановке карьеры. Специалист работал с украинской командой с 2020 по 2023 год.

В октябре «Бешикташ» отправил в отставку главного тренера Шенола Гюнеша, после чего обязанности тренера исполнял и исполняет Бурак Йылмаз.

На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 19 очков. От лидирующего «Галатасарая» “орлы” отстают уже на 11 очков.

В следующем туре «Бешикташ» будет играть в гостях с «Истанбулом».