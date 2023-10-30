Легенда НБА стал четвертым спортсменом, активы которого оцениваются в 1 миллиард

Аналитики Forbes подсчитали, что Мэджик Джонсон официально является миллиардером.

Главная звезда Лейкерс 80-х присоеденился к Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Тайгеру Вудсу. Эти три спортсмена стали миллиардерами несколькими годами ранее.

Издание оценивает состояние Джонсона в 1,2 миллиарда долларов. Бывший баскетболист имеет акции в трех командах из Лос-Анджелеса, включая Спаркс из WNBA, Доджерс из MLB и LAFC из MLS. Также у него есть доля в рестораном бизнесе и собственная сеть спортзалов.

Джонсон играл за Лейкерс з 1979 по 1991 год. Затем возобновил карьеру в 1995 на один сезон. За годы игры в НБА он заработал лишь 40 млн долларов. Остальной доходод появился благодаря бизнесу и вложениям.

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