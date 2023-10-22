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Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру

Новости баскетбола Сегодня, 05:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру Фото с сайта nbablast.com/Автор неизвестен

Известный американский баскетболист Андре Игудала в возрасте 39 лет объявил о завершении карьеры. По его словам, он теперь планирует попробовать себя в инвестиционном бизнесе.

Игудала провел в НБА девятнадцать сезонов. На драфт он попал в 2004 году. За свою карьеру успел поиграть в составе Филадельфии Севенти Сиксерс, Денвер Наггетс, Голден Стейт Уорриорз, Мемфис Гриззлис и Майами Хит.

В составе Голден Стейт Уорриорз он четырежды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018 и 2022), при чем в финале 2015 года стал MVP матча. Также в 2012 году принимал участие в Матче всех звёзд НБА, попадал в первую и вторую сборную всех звёзд защиты НБА.

В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и завоевывал золото Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Андре Игудала довольно давно не появлялся на площадке из-за травмы. В матче против Финикс 14 марта он получил повреждение запястья и был вынужден пропустить большое количество матчей. А до этого он выбывал еще на год из своей команды из-за травмы бедра. В целом за последний год он провел всего восемь матчей в составе Голден Стейт Уорриорз.

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