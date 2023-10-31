Кливленд - Нью-Йорк, Финикс - Сан-Антонио и Лос-Анджелес Клипперс - Орландо: анонс матчей НБА

В ночь со вторника, 31 октября, на среду, 1 ноября, состоятся всего три матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кливленд сыграет с Нью-Йорком, Финикс примет Сан-Антонио, а Лос-Анджелес Клипперс встретятся с Орландо.

Daily Sport подготовил для вас расписание этого игрового дня НБА. Добавим, что матчи начнутся по центрально европейскому времени:

Кливленд - Никс - 0:30

Финикс - Сан-Антонио - 3 часа

Клиппенс - Орландо - 3:30

Напомним вам результаты предыдущего игрового дня в НБА.