ВИДЕО. Бостон и Денвер идут без потерь, результаты матчей НБА 31 октября
В ночь на 31 октября прошли матчи регулярного чемпионата НБА.
Бостон на выезде крупно победил Вашингтон, в то время Бруклин и Шарлотт устроили очень результативный матч, закинув 154 очка.
Бостон уверенно лидирует в Восточной конференции, набрав максимум очков в трех матчах. В то же время лидером Западной конференции является Денвер, у которого четыре победы в четырех играх. Минувшей ночью “Нагетс” обыграли Юту со счетом 110:102.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Бостон – 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)
Индиана – Чикаго – 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)
Шарлотт – Бруклин – 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)
Торонто – Портленд – 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)
Атланта – Миннесота – 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)
Мемфис – Даллас – 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)
Оклагома – Детройт – 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)
Новый Орлеан – Голден Стейт – 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)
Милвоки – Майами – 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)
Денвер – Юта – 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)
Лейкерс – Орландо – 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)