Известно, во сколько обойдется Атлетико аренда форварда Ювентуса

Форвард Ювентуса Мойзе Кин всё ближе и ближе к переходу в мадридский Атлетико.

Как сообщает Фабрицио Романо, «матрасники» заплатят за аренду итальянца 500 тысяч евро. Согласована так же и зарплата нападающего, но её Романо не раскрыл.

Окончательно сделка будет закрыта в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось о том, что форвардом интересовались немецкий Байер и французский Ренн. Тот факт, что 23-летний нападающий вызывал к себе большой интерес, комментировал и спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли.

Так же известно, что в арендном соглашении предполагается опция выкупа.

В нынешнем сезоне 23-летний Кин провел 12 матчей в Серии А, результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.