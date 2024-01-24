Известно, во сколько обойдется Атлетико аренда форварда Ювентуса
Новости футбола Сегодня, 09:43
Известно, во сколько обойдется Атлетико аренда форварда Ювентуса
Форвард Ювентуса Мойзе Кин всё ближе и ближе к переходу в мадридский Атлетико.
Как сообщает Фабрицио Романо, «матрасники» заплатят за аренду итальянца 500 тысяч евро. Согласована так же и зарплата нападающего, но её Романо не раскрыл.
Окончательно сделка будет закрыта в течение нескольких дней.
Ранее сообщалось о том, что форвардом интересовались немецкий Байер и французский Ренн. Тот факт, что 23-летний нападающий вызывал к себе большой интерес, комментировал и спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли.
Так же известно, что в арендном соглашении предполагается опция выкупа.
В нынешнем сезоне 23-летний Кин провел 12 матчей в Серии А, результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.
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