Известно, планирует ли Манчестер Юнайтед подписывать кого-то в зимнее трансферное окно

Манчестер Юнайтед не планирует делать громких трансферов в это зимнее трансферное окно, передает TalkSport.

Как сообщают источники, "красные дьяволы" не будут активными во время этого трасферного окна. Также, переход Карима Бензема в Манчестер Юнайтед тоже не состоится. Слухи о новых подписаниях распространились после того, как Энтони Марсьяль получил травму. Марсьяль выбыл из игры примерно на десять недель после операции на паху, что оставило менеджера Эрика тен Хага без ярких игроков.

К слову, Манчестер Юнайтед не намерен продолжать сотрудничество с нападающим Антони Марсьялем. Манченский игрок имеет право продлить контракт с французом, когда он закончится следующим летом. Если Манчестер Юнайтед не сможет продать Марсьяля в зимнее трансферное окно, он планирует отпустить его как свободного агента в следующем году.

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль выбыл из игры на 10 недель, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня французский нападающий перенес операцию на паху, из-за которой сможет вернуться к тренировкам не раньше середины апреля.