Идет за трофеем. Джокович выиграл у Руне и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Новости тенниса Сегодня, 17:44
ФОТО: Dean Mouhtaropoulos
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) вышел в полуфинал турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В четвертьфинале Мастерса серб в трех сетах обыграл 6-го сеяного Хольгера Руне (Дания, ATP 7) за 2 часа и 50 минут.
АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 7:5, 6:7 (3:7), 6:4
Это была четвертая встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2.
В прошлом году Новак и Хольгер играли в финале на кортах Берси. Тогда в трех партиях победу одержал Руне.
В полуфинале Мастерса в столице Франции Джокович сыграет против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 13) или Андрея Рублева (АТР 5).
В 1/8 финала Новак обыграл Таллона Грикспора.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 18:11 ПСЖ разгромил Монпелье на своем поле
Новости футбола Сегодня, 18:05 Лас-Пальмас сенсационно обыгрывает Атлетико Мадрид
Новости тенниса Сегодня, 17:35 Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира 2023
Новости футбола Сегодня, 16:41 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Новости футбола Сегодня, 16:09 Галатасарай прекратит аренду Ндомбеле
Новости бокса Сегодня, 15:38 Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:11 ПСЖ разгромил Монпелье на своем поле Новости футбола Сегодня, 18:05 Лас-Пальмас сенсационно обыгрывает Атлетико Мадрид Новости тенниса Сегодня, 17:44 Идет за трофеем. Джокович выиграл у Руне и вышел в полуфинал Мастерса в Париже Новости тенниса Сегодня, 17:35 Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира 2023 Новости тенниса Сегодня, 16:52 ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о беременности. Ждет ребенка от своего тренера Новости футбола Сегодня, 16:41 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Сегодня, 16:09 Галатасарай прекратит аренду Ндомбеле Новости бокса Сегодня, 15:38 Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну Новости автоспорта Сегодня, 15:25 Ф1. Спринт-квалификацию гран-при Бразилии досрочно остановили: Ферстаппен финишировал первым Новости футбола Сегодня, 14:23 Легендарный тренер Мирча Луческу завершил карьеру
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Денвер Наггетс — Даллас Маверикс 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Аделаида Юнайтед 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Осасуна — Жирона 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Салернитана — Наполи 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Майнц — Лейпциг 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Бёрнли — Кристал Пэлас 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Эвертон — Брайтон 4 ноября 2023 года