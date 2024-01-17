Хави рассказал, когда покинет Барселону

Тучи вокруг главного тренера Барселоны Хави сгущаются и уже сам наставник «блаугранас» поневоле задумывается об своей отставке.

Испанец на пресс-конференции перед матчем Кубка Короля с Унионстасом рассказал, когда покинет испанский коллектив:

«В тот день, когда я почувствую, что не справляюсь, я уйду. В этом году цель - выиграть важные титулы, Кубок, Лигу или Лигу чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я буду первым, кто скажет, что не достиг их, и уйду. Это моя реальность».

Хави работает с Барселоной с ноября 2021 году. «Блаугранас» ныне – действующие чемпионы Испании, а в 2023 году команда выиграла Суперкубок этой же страны. В 2024 году каталонцы разгромно проиграли финал Суперкубка Реалу со счетом 1:4.

Во главе Барселоны Хави провел 118 матчей, из которых выиграл 74. Еще в 20-ти поединки закончились вничью, а в 24 матчах под руководством легенды каталонцев последние потерпели поражение.

Ранее сообщалось, что Барселона нашла замену Хави в лице главного тренера Жироны Мичела.