EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Хави рассказал, когда покинет Барселону

Хави рассказал, когда покинет Барселону

Новости футбола Сегодня, 08:41
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Хави рассказал, когда покинет Барселону Фото: twitter.com/DeadlineDayLive / автор неизвестен

Тучи вокруг главного тренера Барселоны Хави сгущаются и уже сам наставник «блаугранас» поневоле задумывается об своей отставке.

Испанец на пресс-конференции перед матчем Кубка Короля с Унионстасом рассказал, когда покинет испанский коллектив:

«В тот день, когда я почувствую, что не справляюсь, я уйду. В этом году цель - выиграть важные титулы, Кубок, Лигу или Лигу чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я буду первым, кто скажет, что не достиг их, и уйду. Это моя реальность».

Хави работает с Барселоной с ноября 2021 году. «Блаугранас» ныне – действующие чемпионы Испании, а в 2023 году команда выиграла Суперкубок этой же страны. В 2024 году каталонцы разгромно проиграли финал Суперкубка Реалу со счетом 1:4.

Во главе Барселоны Хави провел 118 матчей, из которых выиграл 74. Еще в 20-ти поединки закончились вничью, а в 24 матчах под руководством легенды каталонцев последние потерпели поражение.

Ранее сообщалось, что Барселона нашла замену Хави в лице главного тренера Жироны Мичела.

Популярные новости
Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии
Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании
Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал
Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн Новости футбола Сегодня, 14:42 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн
Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 11:39 Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука