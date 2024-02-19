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Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом

Новости футбола Сегодня, 03:39
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом

Переход звезды ПСЖ Килиана Мбаппе в Реал Мадрид – вопрос времени. Как сообщает Marca, французский форвард уже подписал контракт с клубом из столицы Испании.

Контракт Мбаппе с Реалом рассчитан до лета 2029 года. Футболист и Флорентино Перес долгое время не могли договориться по поводу имиджевых прав на Мбаппе, но в итоге сошлись на том, что Реал будет владеть 30% дохода. Это позволило договориться на условиях по зарплате меньших, чем Реал предлагал Мбаппе в 2022 году.

Сообщается, что главным условием трансфера для Реала было то, что клуб не должен подрывать структуру зарплат в клубе ради одного футболиста.

Напомним, Мбаппе покидает ПСЖ на правах свободного агента. Он выступал за парижский клуб с лета 2017 года, когда перешел из Монако.

После ухода Мбаппе ПСЖ решил изменить трансферную политику, сделав ставку на приобретение молодых перспективных французов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 32 гола и 7 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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