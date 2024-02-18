Новых Мбаппе и Неймаров пока что не будет. ПСЖ решил изменить трансферную политику

Пари Сен-Жермен уже начал работу на трансферном рынке с прицелом на лето и с учетом ухода главной звезды Килиана Мбаппе.

По информации издания Telefoot, в клубе намерены изменить подход к приглашению новых игроков. В частности, парижане намерены отказаться от приглашения звезд калибра Мбаппе, Неймара или Лионеля Месси. Вместо этого главный инвестор парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи намерен сделать ставку на молодых и перспективных французских игроков.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом. Среди потенциальных кандидатов на замену звездному французу называли форварда Наполи Виктора Осимхена и нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике опережает ближайшего преследователя на 14 очков. 25 февраля парижане сыграют против Ренна в чемпионате.