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ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. Теперь они заинтересовались Маркусом Рашфордом

Новости футбола Сегодня, 03:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. Теперь они заинтересовались Маркусом Рашфордом Фото с сайта usatoday.com/Автор неизвестен

После того, как звездный нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе сообщил о своих намериниях покинуть клуб в конце сезона, чемпионы Франции начали поиск потенциальной замены ему.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ заинтересовался тремя игроками Серии А, а теперь стало известно, что они также присматриваются к Маркусу Рашфорду из Манчестер Юнайтед, о чем сообщает The Times.

Ранее парижский клуб уже контактировал с Рашфордом. Это было в 2022 году, но тогда напающий принял решение остаться в составе «красных дьяволов» и провел свой самый результативный сезон на «Олд Траффорд» забив 30 голов в 56 матчах.

Текущий сезон оказался намного менее успешным и в 28 матчах он всего лишь пять раз отметился в воротах соперника.

Сам нападающий неоднократно попадал в скандалы, одним из последних стал случай в январе, когда Рашфорд пропустил тренировку перед матчем с Ньюпортом в Кубке Англии, ссылаясь на плохое самочувствие, хотя до этого он был сфотографирован в ночном клубе Белфаста. Данный инцидент, как сообщается, вызвал споры в раздевалке.

Марку Рашфорд является воспитанником спортивной школы «Флетчер Мосс», но уже в возрасте 17 лет перешел в Юнайтед. Всего в футболке «красных дьяволов» он провел 388 матчей и забил 128 голов.

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