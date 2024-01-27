Футбол на втором плане? Звездный нападающий Манчестер Юнайтед вновь попал в скандал

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд пропустил тренировку вчера утром, после того, как плохое самочувствие вынудило его отложить обратный рейс в Манчестер. Но как сообщаетDailyMail, основной причиной могло стать то, что он провел вечер в клубе Thompsons Garage в Белфасте посреди недели. Есть кадры из социальных сетей, которые подтверждают, что Рашфорд был в этом клубе в среду вечером.

Rashford out in thompsons last night in Belfast clearly not helping himself with regards to performance pic.twitter.com/1THyoqT3YL — Ryan👹 (@RE1878) January 26, 2024

Источники, близкие к Рэшфорду, говорят, что он отсутствовал на ужине и был вынужден отложить вылет домой из-за болезни.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг во время пресс-конференции перед матчем четвертого раунда Кубка Англии против Ньюпорт Каунти рассказал, что отсутствие нападающего было обусловлено болезнью:

«Сегодня утром Рашфорд был болен, и Эванс также. Поэтому нам нужно посмотреть, как они восстанавливаются, но в остальном у нас есть игроки, которые возвращаются, такие как Мартинес, Шоу, Магуайр, Каземиро, и это хорошо».

Пока неизвестно, будут ли применены какие-либо санкции к Маркусу, но по видео в социальных сетях становится ясно, что он не хотел раскрывать свою личность, и на то, видимо, были причины.