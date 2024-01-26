Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед в гостях сыграет проти Ньюпорта. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Ньюпорт

Ньюпорт – представитель четвертого английского дивизиона (Лига 2). Он занимает 14-е место в своей лиге, а в последнее время показывает отличные результаты – 5 матчей подряд без поражений. На выходных Ньюпорт обыграл вторую команду лиги Рексхэм – 1:0. В предыдущем раунде Кубка Англии Ньюпорт в двух матчах обыграл представителя пятой лиги Истли.

Манчестер Юнайтед

Ман Юнайтед продолжает очень нестабильно играть в этом сезоне Премьер-лиги, занимае восьмое место после 21 тура. Свой последний матч “красные дьяволы” сыграли аж 14 января – 2:2 против Тоттенхэма на Олд Траффорд. В 1/32 финала Кубка Англии команда Эрика тен Хага без проблем обыграла Уиган 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Только один раз в истории Ньюпорт выходил в 1/8 финала Кубка Англии – в сезоне-2018/19

Ньюпорт и Манчестер Юнайтед никогда ранее не играли друг против друга

Ман Юнайтед никогда не вылетал из Кубка Англии от команд из Лиги 2

Прогноз на матч Ньюпорт – Манчестер Юнайтед

Вряд ли скромный Ньюпорт сможет отличиться голом в матче против соперника, который настолько сильнее во всех аспектах. Ставим на то, что забивать голы будет только Ман Юнайтед.

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