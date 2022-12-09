Главные новости дня: 9 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 9 декабря.

Состоялись два матча ¼ финала чемпионата мира-2022. Аргентина победила Нидерланды, Хорватия одолела Бразилию.

Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Бразилии ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2022.

Неймар повторил "вечный" рекорд Пеле в сборной Бразилии.

"Ювентус" и "Атлетико" могут совершить суперобмен.

В "Реале" определили стратегию по зимним трансферам.

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не вернется в “Барселону”.

Футболисты сборной Португалии недовольны Криштиану Роналду из-за его друга.

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