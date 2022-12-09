В "Реале" определили стратегию по зимним трансферам

Мадридский “Реал” не будет покупать дорогих футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство “Реала” определит приоритетные цели ближе к лету следующего года и лишь после этого приступит к переговорам.

Ранее сообщалось, что королевский клуб проявляет интерес к нападающим Коди Гакпо (ПСВ) и Рафаэлу Леау ("Милан"), полузащитника Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и защитнику “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиолу.

Кроме того, стало известно, что “Реал” договорился по трансферу 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика за 60+12 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду может перейти в "Аль-Наср" сразу после ЧМ-2022.