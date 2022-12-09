В "Реале" определили стратегию по зимним трансферам
Новости футбола Сегодня, 13:42
Мадридский “Реал” не будет покупать дорогих футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям источника, руководство “Реала” определит приоритетные цели ближе к лету следующего года и лишь после этого приступит к переговорам.
Ранее сообщалось, что королевский клуб проявляет интерес к нападающим Коди Гакпо (ПСВ) и Рафаэлу Леау ("Милан"), полузащитника Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и защитнику “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиолу.
Кроме того, стало известно, что “Реал” договорился по трансферу 16-летнего нападающего “Палмейраса” Эндрика за 60+12 миллионов евро.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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