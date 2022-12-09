"Ювентус" и "Атлетико" могут совершить суперобмен

Туринский “Ювентус” и мадридский “Атлетико” могут произвести громкий обмен нападающими, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов предложить сербского нападающего Душана Влаховича с доплатой в обмен на португальского форварда Жоау Феликса. “Атлетико” хочет получить за португальца 140 миллионов евро, поэтому “Юве” надеется снизить цену за счет включения в сделку серба.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за “Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 23-летнего Феликса четыре забитых мяча и три голевые передачи в 18 поединках за “Атлетико”.

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