Месси отказался возвращаться в "Барселону"

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не вернется в “Барселону”, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем решении руководству каталонского клуба. Месси собирается перейти в “Интер Майами” в том случае, если сборная Аргентины станет чемпионом мира. В противном случае он продлит контракт с парижанами.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентину 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.

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