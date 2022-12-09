Друг Роналду находится в расположении сборной Португалии. Футболисты недовольны

Футболисты сборной Португалии недовольны тем, что в расположении команды находится Рикарду Регуфе, который является другом и персональным менеджером Криштиану Роналду, сообщает Record.

По сведениям источника, Регуфе не является сотрудником Португальской федерации футбола. Несмотря на это, он посещает места, где бывают игроки. Недовольство футболистов связано с тем, что больше никому из них не разрешено приводить кого-либо в расположение сборной.

37-летний Роналду на чемпионате мира-2022 принял участие в четырех матчах и забил один гол с пенальти.

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