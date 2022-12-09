Главный тренер сборной Бразилии принял громкое решение после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что он уходит в отставку после вылета команды с чемпионата мира-2022. В ¼ финала бразильцы проиграли сборной Хорватии в серии пенальти.

“Это болезненное поражение, но я в мире с самим собой. Это окончение цикла. Я говорил об этом еще полтора года назад. Я не могу оценить свою работу. Через какое-то время вы сделаете это за меня. Сейчас я не могу этого сделать из-за вылета”, - приводит слова Тите Globo Esporte.

61-летний Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда становилась победителем Кубка Америки-2019.

Не пропустите: "Ювентус" и "Атлетико" могут совершить суперобмен.