Аргентина обыграла Нидерланды в фантастическом четвертьфинале ЧМ-2022

В матче ¼ финала чемпионата мира-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Нидерландов и вышла в полуфинал.

В первом тайме счет открыл Науэль Молина, а на 73-й минуте преимущество аргентинцев увеличил Лионель Месси. Впрочем, голландцы в концовке встречи сумели сравнял счет благодаря дублю Ваута Вегорста.

Нидерланды – Аргентина - 2:2 (0:1, 2:1), по пенальти - 3:4

Голы: Молина, 35 - 0:1, Месси, 73 (с пенальти) - 0:2, Вегорст, 83 - 1:2, Вегорст, 90+11 - 2:2

Серия пенальти: ван Дейк (не забил) - 0:0, Месси - 0:1, Бергейс (не забил) - 0:1, Паредес - 0:2, Копмейнерс - 1:2, Монтьель - 1:3, Вегорст - 2:3, Фернандес (не забил) - 2:3, Люк де Йонг - 3:3, Лаутаро Мартинес - 3:4

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд (де Йонг, 64), де Рон (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Вегорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46), Гакпо (Ланг, 113).

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 105), Отаменди, Ромеро (Песселья, 78), Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Поль (Паредес, 66), Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес (Мартинес, 82).

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