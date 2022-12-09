Определились два полуфиналиста ЧМ-2022

Состоялись два четвертьфинальных поединка чемпионата мира-2022. Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию, Аргентина по пенальти прошла Нидерланды.

Хорватия – Бразилия - 1:1 (0:0), по пенальти - 4:2

Голы: Неймар, 105 - 0:1, Петкович, 116 - 1:1

Нидерланды – Аргентина - 2:2 (0:1, 2:1), по пенальти - 3:4

Голы: Молина, 35 - 0:1, Месси, 73 (с пенальти) - 0:2, Вегорст, 83 - 1:2, Вегорст, 90+11 - 2:2

В полуфинале Хорватия и Аргентина сыграют между собой. Матч состоится 13 декабря.