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Хорватия сенсационно выбила Бразилию с ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 12:47
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

В матче ¼ финала чемпионата мира-2022 сборная Хорватии в серии пенальти победила сборную Бразилии и вышла в полуфинал.

Основное время матча завершилась вничью со счетом 0:0, а на 105 минут счет открыл Неймар. В концовке встречи равновесие восстановил Бруно Петкович.

В серии пенальти хорваты забили все свои удары, отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич. У бразильцев забили Каземиро и Педро, не реализовали свои попытки Родриго (вратарь) и Маркиньос (штанга).

Хорватия – Бразилия - 1:1 (0:0), по пенальти - 4:2
Голы: Неймар, 105 - 0:1, Петкович, 116 - 1:1

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Модрич, Ковачич (Маер, 105), Брозович (Оршич, 114), Перишич, Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72).

Бразилия: Алиссон, Милитао (Алекс Сандро, 105), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 105), Неймар, Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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