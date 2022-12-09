Неймар повторил "вечный" рекорд Пеле
Новости футбола Сегодня, 13:55
Нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар повторил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии.
Неймар отличился в матче ¼ финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, по пенальти - 2:4) и на его счету стало 77 голов. Для этого ему пришлось провести 124 матча. Пеле забил 77 мячей в 92 поединках.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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