Главные новости дня: 7 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 7 апреля.

В чемпионате Италии “Наполи” обыграл “Лечче”, “Интер” упустил победу над “Салернитаной”, “Милан” не выиграл у “Эмполи”.

В чемпионате Португалии “Порту” победил “Бенфику”.

“Милан” не хочет продлевать Златана Ибрагимовича.

"Интер" хочет купить двух игроков "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" разработала стратегию по возвращению Лионеля Месси.

ПСЖ провел переговоры с английским суперталантом.

"Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов.

"Барселона" отказалась от покупки звезды сборной Марокко.

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