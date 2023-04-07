"Барселона" разработала стратегию по возвращению Месси

“Барселона” разработала план, как вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба сначала проведет переговоры с Ла Лигой с целью договориться о возможности соответствия потолку зарплат. Если план каталонцев будет одобен, то “Барса” сделает Месси однолетний контракт. При этом каталонцы ждут, что аргентинец прекратит переговоры с ПСЖ о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Появились подробности переговоров Месси и Хави.