ПСЖ провел переговоры с английским суперталантом

“Пари Сен-Жермен” хочет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, представители французского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Ранее сообщалось, что дортмундцы хотят получить за игрока не менее 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуются “Реал”, “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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